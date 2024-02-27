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Точно знадобиться: чим необхідно доукомплектувати машину перед весною

Вівторок 27 лютого 2024 08:25
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Точно знадобиться: чим необхідно доукомплектувати машину перед весною Фото: підготовка авто до весни (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Весна передбачає радикальну зміну умов експлуатації машини. І їй, і водієві стане легше, але щоб наступаючий теплий сезон був геть безпроблемним, дбайливому автомобілісту треба дещо зробити.

Про те, що треба придбати для автомобіля навесні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild і матеріали компаній-виробників.

Автомобіль виходить з заводу готовим до експлуатації, і таким він залишається протягом багатьох років. Але щоб продовжити активне життя машини і зробити водіння більш комфортним, досвідчені власники використовують певний набір засобів і аксесуарів.

Що придбати для автомобіля навесні

Щоб порадувати свою “ластівку” весняними обновами, достатньо одного разу затриматись біля неї на кілька зайвих хвилин і оглянути зсередини і зовні. Але ми спробуємо підказати найпопулярніші предмети, які купують водії навесні і нагадати про якості, якими вони повинні відрізнятись.

  • Шторка проти сонця. Україна стає все більш спекотною країною, і щоб уберегти інтер’єр та внутрішнє обладнання машини від передчасного старіння через перегрів, велике похиле скло треба надійно затуляти. Обираючи таку шторку, подумайте про те, наскільки зручно і швидко її буде кріпити саме у вашій машині: присоски, виріз під дзеркало, ширина і довжина;
  • Килимки. Головна відмінність м’яких літних килимків від гумових зимових у тому, що літні краще затримують у своєму ворсі пил – і він не здіймається у повітря в періоди між відвідуванням автомийки. Але влітку буває і дощова погода, тому важливо, щоб килимки мали водостійку основу, яка не пропускає воду і не загрожує початком корозії під штатним килимом машини;
  • Поліролі для пластика. Якісний поліроль для торпедо та інших елементів оздоблення, у тому числі зовнішнього, не тільки надає інтер’єру охайного вигляду, а й частково реанімує поверхню пластика, яка з часом старішає безповоротно, особливо на недорогих машинах. Так само рекомендується обробити відповідним препаратом гумові деталі – молдинги, накладки, ущільнювачі;
  • Антимошка. Препарат для видалення слідів комах насправді дуже важлива річ: ці маленькі істоти мають властивість в’їдатись у розігрітий лак і фарбу так, що вирішити проблему не допомагає навіть професійне полірування. І тому чим швидше комаху буде видалено з розпеченого капота, тим краще;
  • Антибітум. Коли на лакофарбове покриття машини потрапляє дорожній бітум, його потрібно негайно прибрати. Тому що в нього є така неприємна властивість, як проникнення у верхні шари ЛКП після кількох годин перебування на кузові. Тому у теплу пору року в усі далекі поїздки бажано брати з собою такий препарат, і на зупинках оглядати кузов на предмет появи на ньому бітумного “павутиння”. Не обов’язково купляти дорогий фірмовий антибітум, насправді свіжі сліди легко змиваються розчином на основі гасу чи бензину – і саме на такій основі зроблені недорогі вітчизняні препарати для видалення бітумних плям;
  • Нові щітки. Міняти склоочисники щосезону, може і марнотратство, але треба як мінімум уважно оглянути старі двірники і пригадати, наскільки сумлінно вони виконували свої обов’язки. І тоді вже приймати рішення щодо їхньої долі;
  • Рідина омивача. Літній омивач – річ в цілому необов’язкова, в принципі його легко замінює вода. Проте гарна літня рідина має у своєму складі миючі засоби, і при постійному використанні вона не дає накопичуватись на склі жировим відкладенням, які потім в дощ суттєво ускладнюють роботу двірників;
  • Очисник скла. Якісний побутовий очисник скла – надійний союзник водія у боротьбі за оглядовість з-за керма. По-перше, чисте – з обох боків! – лобове скло не дає відблисків на сонці і в променях зустрічних фар, а по-друге, воно дуже неохоче пітніє. І третя користь потужного очисника скла проявиться в дощову погоду: ним доведеться скористатись, коли двірники будуть безпорадно розмазувати воду по жирному від оливних випарів лобовому склу.

Точно знадобиться: чим необхідно доукомплектувати машину перед весною

Що зробити після зими

Щоб “перемикнути” автомобіль на літній режим, потрібні не тільки певні покупки, а й деякі дії. Їх можна виконати не всі відразу, а розбивши весняні роботи на кілька підходів.

  • Вимити кузов від залишків солі і зимового бруду. Не забувши при тому про днище і колісні арки. Це запобігатиме руйнуванню ЛФП і розвитку корозії;
  • Прибратися в салоні, особливу увагу звертаючи на пісок та подібний бруд, який міг бути занесений разом з сіллю на взутті. Також салон потрібно висушити;
  • Продіагностувати підвіску. За низької температури гумові деталі ходової зношуються особливо інтенсивно, і навіть якщо стукіт ще не з’явився, візуальний огляд може виявити початок руйнації сайлентблоків та втулок;
  • Перевірити стан деталей гальмівної системи під днищем та біля коліс. Металеві трубки взимку можуть отримати ураження корозією, а гумові шланги з віком отримують тріщини на поверхні;
  • Відновити антикорозійний захист. Непроста, але дуже важлива робота. Пошкоджене бітумне покриття на днищі і в арках треба відновити, попередньо ретельно прибравши вогнища корозії в подряпинах. Сколи фарби на зовнішніх поверхнях кузова так само треба очистити і закрити фарбою і лаком за допомогою тонкого пензлика.

Точно знадобиться: чим необхідно доукомплектувати машину перед весною

Якщо коротко

Перехід з зимового сезону в літній – важлива віха в житті кожного автомобіля, навіть молодого. Холодний сезон найбільше старить машину, і від того, наскільки ретельно власник щовесни усуває хоча б видимі наслідки зими, залежить її подальший ресурс. З іншого боку, літня спека теж не корисна для “здоров'я” машини, тому не будуть зайвими і превентивні весняні заходи.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, де дешевше заряджати електромобіль.

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