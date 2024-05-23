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Літні "плюси" будуть не скрізь. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 24 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 травня, в Україні будуть місцями дощі. Водночас температура повітря різко відрізнятиметься залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У п'ятницю в Україні дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини", - розповіла вона.

На решті території України 24 травня опадів не очікується.Температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться.

"Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25...+29 градусів. У центральній частині передбачається +22...+27 градусів", - зазначила синоптик.

А ось на сході та у північних областях, за даними Діденко, температура повітря завтра знизиться і становитиме +20...+24 градуси, а подекуди навіть і +19 градусів.

Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі.

Погода у Києві завтра та на вихідних в Україні

У Києві 24 травня температура повітря знизиться і коливатиметься поблизу +20...+23 градусів. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні.

У суботу-неділю дощів буде небагато, а ось з понеділка атмосферні фронти принесуть типові травневі дощі.

 

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