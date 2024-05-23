Летние "плюсы" будут не везде. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

"В пятницу в Украине дожди с грозами пройдут в западных областях, в Винницкой области, коснутся Черкасщины, Житомирщины, вечером дожди дойдут до Одесщины", - рассказала она.

На остальной территории Украины 24 мая осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня несколько завтра изменится.

"Летние отметки задержатся на юге и западе Украины, ожидается +25...+29 градусов. В центральной части предполагается +22...+27 градусов", - отметила синоптик.

А вот на востоке и в северных областях, по данным Диденко, температура воздуха завтра снизится и составит +20...+24 градуса, а иногда даже и +19 градусов.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе.

Погода в Киеве завтра и на выходных в Украине

В Киеве 24 мая температура воздуха снизится и будет колебаться вблизи +20...+23 градуса. Дождь пройдет лишь в ближайшую ночь, а завтра днем осадки маловероятны.

В субботу-воскресенье дождей будет немного, а вот с понедельника атмосферные фронты принесут типичные майские дожди.