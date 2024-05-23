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Летние "плюсы" будут не везде. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 24 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 24 мая, в Украине будут местами дожди. В то же время температура воздуха будет резко отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В пятницу в Украине дожди с грозами пройдут в западных областях, в Винницкой области, коснутся Черкасщины, Житомирщины, вечером дожди дойдут до Одесщины", - рассказала она.

На остальной территории Украины 24 мая осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня несколько завтра изменится.

"Летние отметки задержатся на юге и западе Украины, ожидается +25...+29 градусов. В центральной части предполагается +22...+27 градусов", - отметила синоптик.

А вот на востоке и в северных областях, по данным Диденко, температура воздуха завтра снизится и составит +20...+24 градуса, а иногда даже и +19 градусов.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе.

Погода в Киеве завтра и на выходных в Украине

В Киеве 24 мая температура воздуха снизится и будет колебаться вблизи +20...+23 градуса. Дождь пройдет лишь в ближайшую ночь, а завтра днем осадки маловероятны.

В субботу-воскресенье дождей будет немного, а вот с понедельника атмосферные фронты принесут типичные майские дожди.

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