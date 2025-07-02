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Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептов

Среда 02 июля 2025 16:26
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Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептов Названы 5 рецептов полезных десертов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето - время легких и вкусных десертов, которые не только освежают, но и приносят пользу организму. Названы пять идей для полезных лакомств, которые легко приготовить дома и наслаждаться без вреда для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.

Легкий летний десерт с ягодами

Ингредиенты:

  • мягкий сливочный - 170 г
  • молоко -50 мл.
  • желатин - 5 г
  • ягоды - 50 г
  • стевия

Сначала желатин нужно развести в молоке, которое нужно предварительно немного подогреть. После этого все перемешайте, пока желатин полностью не растворится.

Соединить творог с ягодами и стевией. Все перебейте блендером в течение 2-3 мин. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептовЛетний ягодный десерт (фото: Freepik)

Банановые оладьи (2 порции)

Ингредиенты:

  • банан - 1 шт. (примерно 100 г)
  • яйца - 2 шт.

Сначала банан режем и взбиваем блендером вместе с яйцами до однородной массы.

После этого на антипригарной сковородке жарим тоненькие оладьи. Делим оладьи на две порции. Каждую порцию подаем с 50 г творога кисломолочного 5%.

Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептовБанановые оладьи (фото: Freepik)

Диетическое мороженое (2 порции)

Ингредиенты:

  • йогурт - 300 г
  • ягоды - 300 г (заморозить)
  • стевия - по вкусу

Все ингредиенты необходимо хорошо взбить блендером, разложить в две формы и отправить в холодильник на несколько часов. На порцию берем 1/2 готового мороженого.

Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептовДиетическое мороженое (фото: Freepik)

Шоколадный смузи

Ингредиенты:

  • овсянка сырая - 10 г
  • вишни или целые ягода - 100 г
  • какао - 1 ч.л
  • банан - 100 г
  • семена чиа или льна - 15 г
  • вода - 200 мл

Все продукты нужно взбить в блендере и налить в стакан.

Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептовШоколадный смузи (фото: Freepik)

Банановое мороженое (2 порции)

Ингредиенты:

  • банан - 100 г
  • ягоды любые - 50 г
  • молоко 1,5% - 100 мл
  • стевия - по вкусу

Банан нужно предварительно заморозить, добавить холодное молоко, ягоды, стевию и все взбить в блендере. Жидкость выкладываем в два стаканчика и кладем в морозилку.

Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептовБанановое мороженое (фото: Freepik)

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