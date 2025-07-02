Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептов
Лето - время легких и вкусных десертов, которые не только освежают, но и приносят пользу организму. Названы пять идей для полезных лакомств, которые легко приготовить дома и наслаждаться без вреда для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.
Легкий летний десерт с ягодами
Ингредиенты:
- мягкий сливочный - 170 г
- молоко -50 мл.
- желатин - 5 г
- ягоды - 50 г
- стевия
Сначала желатин нужно развести в молоке, которое нужно предварительно немного подогреть. После этого все перемешайте, пока желатин полностью не растворится.
Соединить творог с ягодами и стевией. Все перебейте блендером в течение 2-3 мин. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
Летний ягодный десерт (фото: Freepik)
Банановые оладьи (2 порции)
Ингредиенты:
- банан - 1 шт. (примерно 100 г)
- яйца - 2 шт.
Сначала банан режем и взбиваем блендером вместе с яйцами до однородной массы.
После этого на антипригарной сковородке жарим тоненькие оладьи. Делим оладьи на две порции. Каждую порцию подаем с 50 г творога кисломолочного 5%.
Банановые оладьи (фото: Freepik)
Диетическое мороженое (2 порции)
Ингредиенты:
- йогурт - 300 г
- ягоды - 300 г (заморозить)
- стевия - по вкусу
Все ингредиенты необходимо хорошо взбить блендером, разложить в две формы и отправить в холодильник на несколько часов. На порцию берем 1/2 готового мороженого.
Диетическое мороженое (фото: Freepik)
Шоколадный смузи
Ингредиенты:
- овсянка сырая - 10 г
- вишни или целые ягода - 100 г
- какао - 1 ч.л
- банан - 100 г
- семена чиа или льна - 15 г
- вода - 200 мл
Все продукты нужно взбить в блендере и налить в стакан.
Шоколадный смузи (фото: Freepik)
Банановое мороженое (2 порции)
Ингредиенты:
- банан - 100 г
- ягоды любые - 50 г
- молоко 1,5% - 100 мл
- стевия - по вкусу
Банан нужно предварительно заморозить, добавить холодное молоко, ягоды, стевию и все взбить в блендере. Жидкость выкладываем в два стаканчика и кладем в морозилку.
Банановое мороженое (фото: Freepik)
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