UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З літаком РФ в аеропорту Москви трапилася нова НП. На борту був радіоактивний вантаж

Фото: літак РФ з радіоактивним вантажем екстрено сів в аеропорту Москви 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у московському аеропорту Внуково 11 грудня. На борту крім небезпечних речовин знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви в ніч проти 11 грудня. На борту знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

"Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі", - йдеться в повідомленні.

У результаті, як стверджують російські ЗМІ, посадка нібито пройшла успішно - о пів на другу ночі літак приземлився у Внуково.

"При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини", - уточнює Baza.

НП з літаками в Росії

Зазначимо, що це вже друга подібна НП з літаком в Росії за останні кілька днів. Так, буквально 7 грудня літак спалахнув під час зльоту в Улан-Уде (Росія). Вантажний Ту-204 повинен був вирушити до китайського Чжанчжоу.

Цікаво, що у Росії останнім часом постійно відбуваються НП за участю авіації. Зокрема, у літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем через санкції. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосква