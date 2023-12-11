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С самолетом РФ в аэропорту Москвы случилось новое ЧП. На борту был радиоактивный груз

Фото: самолет РФ с радиоактивным грузом экстренно сел в аэропорту Москвы 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет с радиоактивным грузом на борту аварийно сел в московском аэропорту Внуково 11 декабря. На борту помимо опасных веществ нахадились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву в ночь на 11 декабря. На борту находилось 104 пассажира и 5 членов экипажа.

"При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси", - говорится в сообщении.

В итоге, как утверждают российские СМИ, посадка якобы прошла успешно - в половину второго ночи самолет приземлился во Внуково.

"При этом, помимо пассажиров, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества", - уточняет Baza.

ЧП с самолетами в России

Отметим, что это уже второе подобное ЧП с самолетом в России за последние несколько дней. Так, буквально 7 декабря самолет вспыхнул во время взлета в Улан-Удэ (Россия). Грузовой Ту-204 должен был отправиться в китайский Чжанчжоу.

Интересно, что в России в последнее время постоянно происходят ЧП с участием авиации. В частности, у самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем из-за санкций. Пилоты жалуются на отказы навигационных баз данных.

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