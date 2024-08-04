UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем

Фото: російський літак Су-30СМ (Міноборони РФ)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 3 серпня, шведські та німецькі літаки перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та пост Повітряних сил Німеччини у соцмережі Х.

За словами речника Військово-повітряних сил ФРН, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднялися у небо на операцію з перехоплення, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки РФ тримали курс на Латвію, яка є країною НАТО.

Він припустив, що пілоти Су, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчанням за участю військових кораблів.

Також речник уточнив, що на авіації РФ були вимкнені транспондери і росіяни не відповідали на радіо запити. Крім того, план польоту літаків не повідомляли заздалегідь, як зазвичай буває в акваторії Балтійського моря.

Представник ВПС Німеччини додав, що пілоти Су-30 поводилися недружньо, не співпрацювали і не реагували на сигнали, але й не були агресивними.

Подібні інциденти

Нагадаємо, що в березні 2024 року винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень перехоплювали військові літаки РФ. У ті рази росіяни так само не надавали плани польотів. Зазначимо, що випадки з перехопленнями відбуваються вже далеко не вперше.

Також РБК-Україна писало, що 26 липня російське судно незаконно увійшло в територіальні води Фінляндії в районі на південь від Хаміна.

За даними прикордонної охорони, кордони порушило російське науково-дослідне судно "Михайло Казанський". Незаконний перетин кордону було зафіксовано системами спостереження прикордонної охорони, а також патрулем берегової охорони. Судно РФ пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська Федерація