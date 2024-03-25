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Винищувачі НАТО минулого тижня п'ять разів перехоплювали військові літаки РФ

Понеділок 25 березня 2024 22:22
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Винищувачі НАТО минулого тижня п'ять разів перехоплювали військові літаки РФ Архівне фото: Винищувачі НАТО минулого тижня п'ять разів перехоплювали військові літаки РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для виявлення і супроводу літаків Російської Федерації за минулий тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

Зазначається, що 18 березня літаки НАТО виявили російський Іл-20, який летів без надання плану польоту та увімкненого радіовідповідача.

Наступного дня літаки НАТО вилітали на розпізнавання і супровід російських Су-24МР, Іл-76 та Іл-20.

А 21 березня на ідентифікацію і супровід літака Іл-20 вилетіли винищувачі повітряної поліції НАТО.

У всіх цих випадках російські борти рухалися в районі Калінінградської області.

Подібні інциденти

Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

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НАТО Російська Федерація Калінінград
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