Винищувачі НАТО минулого тижня п'ять разів перехоплювали військові літаки РФ
Винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для виявлення і супроводу літаків Російської Федерації за минулий тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.
Зазначається, що 18 березня літаки НАТО виявили російський Іл-20, який летів без надання плану польоту та увімкненого радіовідповідача.
Наступного дня літаки НАТО вилітали на розпізнавання і супровід російських Су-24МР, Іл-76 та Іл-20.
А 21 березня на ідентифікацію і супровід літака Іл-20 вилетіли винищувачі повітряної поліції НАТО.
У всіх цих випадках російські борти рухалися в районі Калінінградської області.
Подібні інциденти
Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.
Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".
Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
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