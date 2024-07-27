З'явилися подробиці про судно РФ, яке увійшло до територіальних вод Фінляндії
У Міністерстві оборони Фінляндії розповіли подробиці про російське судно, яке незаконно увійшло до територіальних вод країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.
За даними прикордонної охорони, кордони порушило російське науково-дослідне судно "Михайло Казанський". У п'ятницю, 26 липня, воно увійшло до територіальних вод Фінляндії в районі на південь від Хаміна.
Незаконний перетин кордону було зафіксовано системами спостереження прикордонної охорони, а також патрулем берегової охорони. Російське судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.
Як повідомляється, під час інциденту патрульний катер берегової охорони був поряд із російським судном. Було зроблено кілька спроб зв'язатися з судном "Михайло Казанський" по радіозв'язку, але вони не мали успіху.
У YLE додали, що прикордонна охорона розслідує те, що сталося - як порушення територіальних кордонів.
Нагадаємо, що Фінляндія заморозила відносини з Росією доти, доки триває війна в Україні. У новій доповіді про зовнішню політику і політику безпеки сказано, що не можна виключати загрозу розширення дій РФ за межі України. Тому Фінляндія і ЄС мають бути до цього готові.
У червні стало відомого, що уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб конфіскувати квартири росіян, які не платять внески.
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