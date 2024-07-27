ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися подробиці про судно РФ, яке увійшло до територіальних вод Фінляндії

Субота 27 липня 2024 21:59
UA EN RU
З'явилися подробиці про судно РФ, яке увійшло до територіальних вод Фінляндії Фото: прапор Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Едуард Ткач

У Міністерстві оборони Фінляндії розповіли подробиці про російське судно, яке незаконно увійшло до територіальних вод країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

За даними прикордонної охорони, кордони порушило російське науково-дослідне судно "Михайло Казанський". У п'ятницю, 26 липня, воно увійшло до територіальних вод Фінляндії в районі на південь від Хаміна.

Незаконний перетин кордону було зафіксовано системами спостереження прикордонної охорони, а також патрулем берегової охорони. Російське судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

Як повідомляється, під час інциденту патрульний катер берегової охорони був поряд із російським судном. Було зроблено кілька спроб зв'язатися з судном "Михайло Казанський" по радіозв'язку, але вони не мали успіху.

У YLE додали, що прикордонна охорона розслідує те, що сталося - як порушення територіальних кордонів.

Нагадаємо, що Фінляндія заморозила відносини з Росією доти, доки триває війна в Україні. У новій доповіді про зовнішню політику і політику безпеки сказано, що не можна виключати загрозу розширення дій РФ за межі України. Тому Фінляндія і ЄС мають бути до цього готові.

У червні стало відомого, що уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб конфіскувати квартири росіян, які не платять внески.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Фінляндія
NEWS
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм