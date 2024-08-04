Самолеты Швеции и Германии перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем

По словам спикера Военно-воздушных сил ФРГ, два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднялись в небо на операцию по перехвату, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты РФ держали курс на Латвию, которая является страной НАТО.

Он предположил, что пилоты Су, вероятно, совершали полет в связи с учениями с участием военных кораблей.

Также спикер уточнил, что на авиации РФ были выключены транспондеры и россияне не отвечали на радио запросы. Кроме того, план полета самолетов не сообщался заранее, как обычно бывает в акватории Балтийского моря.

Представитель ВВС Германии добавил, что пилоты Су-30 вели себя недружественно, не сотрудничали и не реагировали на сигналы, но и не были агрессивными.