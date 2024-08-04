Самолеты Швеции и Германии перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем
В субботу, 3 августа, шведские и немецкие самолеты перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bild и пост Воздушных сил Германии в соцсети Х.
По словам спикера Военно-воздушных сил ФРГ, два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднялись в небо на операцию по перехвату, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты РФ держали курс на Латвию, которая является страной НАТО.
Он предположил, что пилоты Су, вероятно, совершали полет в связи с учениями с участием военных кораблей.
Также спикер уточнил, что на авиации РФ были выключены транспондеры и россияне не отвечали на радио запросы. Кроме того, план полета самолетов не сообщался заранее, как обычно бывает в акватории Балтийского моря.
Представитель ВВС Германии добавил, что пилоты Су-30 вели себя недружественно, не сотрудничали и не реагировали на сигналы, но и не были агрессивными.
Подобные инциденты
Напомним, что в марте 2024 года истребители НАТО пять раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ. В те разы россияне так же не предоставляли планы полетов. Отметим, что случаи с перехватами происходят уже далеко не первый раз.
Также РБК-Украина писало, что 26 июля российское судно незаконно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина.
По данным пограничной охраны, границы нарушило российское научно-исследовательское судно "Михаил Казанский". Незаконное пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения пограничной охраны, а также патрулем береговой охраны. Судно РФ прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.
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