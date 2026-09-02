Самолеты развернули прямо в небе. Большой авиаперевозчик Турции отменил рейсы в Москву

Крупнейшая частная авиакомпания Турции Pegasus развернула самолеты в небе и отменила рейсы в Москву после угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Осторожно, новости ".

Как удалось узнать журналистам, в ночь на 2 сентября несколько самолетов компании не долетели до столицы России и вынуждены были вернуться в аэропорты вылета.

Согласно последним данным, речь идет о следующих рейсах:

PC1456 Бодрум-Москва;

PC1521 Измир-Москва;

PC1576 Анталия-Москва.

Кроме того, сообщается, что утром авиакомпания отменила несколько десятков рейсов из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург, а также из Анталии, Измира и Даламана в российские города. Отмена также затронула обратные рейсы из России.

Представитель Pegasus заявил пассажирам одного из отмененных рейсов, что "турецкая сторона запрещает вылеты". Более того, в компании признали, что не знают, что будет дальше.

В российских авиакассах Pegasus заявили, что им "неизвестно", будут ли самолеты авиакомпании выполнять рейсы в Москву, и не смогли сообщить информацию о ближайших рейсах.

В минувшую ночь из-за угрозы атаки дронов в московских аэропортах было отменено или задержано около 80 рейсов.

Известно, что в Шереметьево изменения в расписании затронули 40 рейсов, в Домодедово - 20, а во Внуково - 17.

Министерство обороны РФ утверждает, что в минувшую ночь над 11 регионами России, а также над оккупированным Крымом было обезврежено 130 украинских беспилотников.