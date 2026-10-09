ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Самолеты, "Панцири" и редкие радары: какие объекты ПВО россиян уничтожили ВСУ в сентябре

12:09 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Самолеты, "Панцири" и редкие радары: какие объекты ПВО россиян уничтожили ВСУ в сентябре Фото: ВСУ ударили по объектам ПВО россиян (militarnyi.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины в сентябре 2026 уничтожили ряд важных военных целей россиян средствами middle strike. Среди них - самолеты и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Одним из приоритетов остается поражение российских систем противовоздушной обороны, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

В сентябре Силы обороны поразили две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области РФ, многофункциональную РЛС 92Н6 из состава С-400 в Сочи, ЗРК "Бук-М3" на Запорожье, а также ЗРГК "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".

Среди пораженных радиолокационных средств - станции "Небо-У", "Небо-СВ", "Подлет", "Каста", П-18 и другие РЛС противника. Также под удары попали комплексы радиоэлектронной борьбы и технической разведки, в частности, редкая мобильная станция РЭБ "Красуха-4" и автоматизированные посты технических средств разведки "Гренадер".

Последовательные поражения этих средств ослабляют возможности противника контролировать воздушное пространство и противодействовать украинским средствам поражения.

В сентябре под удары попали и другие важнейшие военные цели. На аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму поражен самолет Су-24. Также в течение месяца подтверждены уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 противника.

В Севастополе поражен десантный катер БК-16 и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Напомним, 8 октября дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в Сасово Рязанской области. После пожара россияне начали жаловаться на глобальный сбой работы сервисов компании.

Также мы писали, что ночью 9 октября атаковали завод в Тверской области - "Редькинский опытный завод". Он производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках