Самолеты, "Панцири" и редкие радары: какие объекты ПВО россиян уничтожили ВСУ в сентябре

Силы обороны Украины в сентябре 2026 уничтожили ряд важных военных целей россиян средствами middle strike. Среди них - самолеты и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Одним из приоритетов остается поражение российских систем противовоздушной обороны, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

В сентябре Силы обороны поразили две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области РФ, многофункциональную РЛС 92Н6 из состава С-400 в Сочи, ЗРК "Бук-М3" на Запорожье, а также ЗРГК "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".

Среди пораженных радиолокационных средств - станции "Небо-У", "Небо-СВ", "Подлет", "Каста", П-18 и другие РЛС противника. Также под удары попали комплексы радиоэлектронной борьбы и технической разведки, в частности, редкая мобильная станция РЭБ "Красуха-4" и автоматизированные посты технических средств разведки "Гренадер".

Последовательные поражения этих средств ослабляют возможности противника контролировать воздушное пространство и противодействовать украинским средствам поражения.

В сентябре под удары попали и другие важнейшие военные цели. На аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму поражен самолет Су-24. Также в течение месяца подтверждены уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 противника.

В Севастополе поражен десантный катер БК-16 и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".