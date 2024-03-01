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Літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Балтійським морем (відео)

Фото: літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Балтикою (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Французькі літаки перехопили винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 Російської Федерації, які знаходились над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування повітряних сил НАТО.

Два французьких літаки Mirage 2000-5 29 лютого перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72. Інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

 

 

 "Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем", - заявили в НАТО.

За даними командування, одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

Повітряні провокації Росії

Нагадаємо, РФ вже неодноразово використовувала свої військові літаки для провокацій. У серпні 2023 року американські системи ППО виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Додамо також, що нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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