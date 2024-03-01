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Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем (видео)

Фото: самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Французские самолеты перехватили истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 Российской Федерации, которые находились над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование воздушных сил НАТО.

Два французских самолета Mirage 2000-5 29 февраля перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72. Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

 

 

"Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем", - заявили в НАТО.

По данным командования, сразу после этого французские истребители получили новую задачу, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши.

Воздушные провокации России

Напомним, РФ уже не раз использовала свои военные самолеты для провокаций. В августе 2023 года американские системы ПВО обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Добавим, что недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

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