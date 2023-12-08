Літаки Gripen й не тільки. Україна і Швеція обговорили надання потенційної допомоги

Сьогодні відбулась зустріч міністра оборони України Рустема Умерова, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена.

Серед тем на обговоренні було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

"Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen", - сказав Іван Гаврилюк.

Заступник міністра додав, що наразі є "певні питання, пов’язані з НАТО", однак висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".

Бюден, який очолював шведську делегацію, своєю чергою зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - сказав генерал.

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

При цьому пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

А у вересні повідомлялося, що уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.

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