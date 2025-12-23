Літаки F-16 вночі збили майже всі крилаті ракети ворога, - Ігнат

Винищувачі F-16 під час нічної атаки росіян збили майже всі крилаті ракети, які ворог запустив по території України з бортів стратегічної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Надзвичайно велика ефективність роботи ППО, тому що "Кинджали", хоч не перехоплені Patriot, але цілей своїх не досягли. Із 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені. За це ми дякуємо нашим доблесним пілотам", - зазначив Ігнат.

Він також зазначив, що де саме буде працювати наземне ППО, де працюють дрони-перехоплювачі, а де працює пілотована авіація визначають органи військового управління.

"Це рішення приймається надзвичайно швидко – ми ж не знаємо куди саме полетять ракети та інші повітряні засоби", - додав він.