Самолеты F-16 ночью сбили почти все крылатые ракеты врага, - Игнат

Истребители F-16 во время ночной атаки россиян сбили почти все крылатые ракеты, которые враг запустил по территории Украины с бортов стратегической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"Чрезвычайно большая эффективность работы ПВО, потому что "Кинжалы", хоть не перехвачены Patriot, но целей своих не достигли. Из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены. За это мы благодарим наших доблестных пилотов", - отметил Игнат.

Он также отметил, что где именно будет работать наземное ПВО, где работают дроны-перехватчики, а где работает пилотируемая авиация определяют органы военного управления.

"Это решение принимается чрезвычайно быстро - мы же не знаем куда именно полетят ракеты и другие воздушные средства", - добавил он.