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Літаки Британії виконуватимуть польоти над Сектором Газа, щоб знайти заручників, - Шаппс

Фото: міністр оборони Великобританії Грант Шапс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Неозброєні британські літаки виконуватимуть спостережні польоти над Сектором Гази, щоб знайти заручників, яких утримує ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Британські заручники все ще утримуються ХАМАСом. Їхня свобода - наше першочергове завдання", - заявив він. 

Міністр наголосив, що ХАМАС має негайно звільнити їх і всіх заручників.

"Для надання допомоги в рятувальних роботах неозброєні британські літаки почнуть виконувати спостережні польоти над Газою, щоб допомогти знайти заручників", - додав він. 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС вторгся в Ізраїль і почав убивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і став обстрілювати місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води в регіон.

Минулого тижня Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про тимчасове припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Першу групу заручників ХАМАС відпустив уже 24 листопада.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа