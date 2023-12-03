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Самолеты Британии будут выполнять полеты над Сектором Газа, чтобы найти заложников, - Шаппс

Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Невооруженные британские самолеты будут выполнять наблюдательные полеты над Сектором Газа, чтобы найти заложников, которые удерживает ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Британские заложники все еще удерживаются ХАМАСом. Их свобода - наша первостепенная задача", - заявил он. 

Министр подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно освободить их и всех заложников.

"Для оказания помощи в спасательных работах невооруженные британские самолеты начнут выполнять наблюдательные полеты над Газой, чтобы помочь найти заложников", - добавил он. 

Война в Израиле

7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и стал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в Секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

На прошлой неделе Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о временном прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Первую группу заложников ХАМАС отпустил уже 24 ноября.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАСа освободить заложников, среди которых двое детей.

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ХАМАСИзраильСектор Газа