С самолетами стран НАТО и РФ. Япония и Индия начали первые совместные авиационные учения

Япония и Индия начали свои первые в истории совместные учения с использованием реактивной авиации недалеко от Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Ожидается, что четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 из состава Воздушных сил самообороны Японии присоединятся к 11-дневной боевой подготовке вокруг авиабазы ​​Хякури в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.

От ВВС Индии принимают участие четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78. По данным японского министерства обороны, Индия является пятой страной, с которой Япония проводит военные двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.

Япония и Индия являются частью четырехсторонней структуры безопасности, известной как Quad, в которой также участвуют Соединенные Штаты и Австралия. Она была создана, как противовес Китаю.