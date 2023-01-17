С самолетами стран НАТО и РФ. Япония и Индия начали первые совместные авиационные учения
Япония и Индия начали свои первые в истории совместные учения с использованием реактивной авиации недалеко от Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Ожидается, что четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 из состава Воздушных сил самообороны Японии присоединятся к 11-дневной боевой подготовке вокруг авиабазы Хякури в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.
От ВВС Индии принимают участие четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78. По данным японского министерства обороны, Индия является пятой страной, с которой Япония проводит военные двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.
Япония и Индия являются частью четырехсторонней структуры безопасности, известной как Quad, в которой также участвуют Соединенные Штаты и Австралия. Она была создана, как противовес Китаю.
Ранее мы писали, что Япония проведет свои первые в истории совместные с Индией учения на военно-воздушных сил в январе недалеко от Токио.
Также сообщалось, что Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.
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