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С самолетами стран НАТО и РФ. Япония и Индия начали первые совместные авиационные учения

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Вторник 17 января 2023 02:33
С самолетами стран НАТО и РФ. Япония и Индия начали первые совместные авиационные учения Фото: Япония и Индия начали первые совместные авиационные учения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония и Индия начали свои первые в истории совместные учения с использованием реактивной авиации недалеко от Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Ожидается, что четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 из состава Воздушных сил самообороны Японии присоединятся к 11-дневной боевой подготовке вокруг авиабазы ​​Хякури в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.

От ВВС Индии принимают участие четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78. По данным японского министерства обороны, Индия является пятой страной, с которой Япония проводит военные двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.

Япония и Индия являются частью четырехсторонней структуры безопасности, известной как Quad, в которой также участвуют Соединенные Штаты и Австралия. Она была создана, как противовес Китаю.

Ранее мы писали, что Япония проведет свои первые в истории совместные с Индией учения на военно-воздушных сил в январе недалеко от Токио.

Также сообщалось, что Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.

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