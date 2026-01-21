Літак Трампа, що летів до Давосу, повернувся до США: CNN дізналося причину

Літак президента США Дональда Трампа, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад у Сполучені Штати через несправність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, літак Air Force One повертається на об'єднану базу Ендрюс через технічну несправність", - пише видання.
CNN додало, що, як очікується, Трамп, як і раніше, вирушить до Давосу. Для цього він планує скористатися запасним рейсом.
Трохи пізніше видання випустило ще одну публікацію, в якій йшлося про те, що борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, які його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру.
"За словами джерела, наразі вони планують покинути вокзал JBA о 23:45", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) стартував у понеділок, 19 січня, і триватиме до 23 січня.
На цьому заході зберуться близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні.
Учора, 20 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поки що не їде до Давосу, а залишається в Києві. Причиною тому став нічний обстріл столиці.
Пізніше він публічно підтвердив цю інформацію і додав, що план процвітання, і гарантії безпеки є двома дуже важливими документами. І якщо вони будуть готові, тоді буде зустріч і поїздка.
