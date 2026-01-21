Літак Трампа, що летів до Давосу, повернувся до США: CNN дізналося причину

"За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, літак Air Force One повертається на об'єднану базу Ендрюс через технічну несправність", - пише видання.

CNN додало, що, як очікується, Трамп, як і раніше, вирушить до Давосу. Для цього він планує скористатися запасним рейсом.

Трохи пізніше видання випустило ще одну публікацію, в якій йшлося про те, що борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, які його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру.

"За словами джерела, наразі вони планують покинути вокзал JBA о 23:45", - йдеться в публікації.