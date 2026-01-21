Самолет Трампа летевший в Давос вернулся в США: CNN узнало причину

"По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности", - пишет издание.

CNN добавило, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.

Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.

"По словам источника, в настоящее время они планируют покинуть вокзал JBA в 23:45", - сказано в публикации.