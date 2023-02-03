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Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії за добу

Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Украиїні на 3 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, українські військові ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2215 (+3) од,
  • РСЗВ - 460 (+2) од,
  • засоби ППО - 222 (+0) од,
  • літаків - 294 (+1) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 200 (+2).

Як повідомлялось, російські окупанти за добу, 2 лютого, збільшили обстріли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас Сили оборони відбили атаки в районах 10 населених пунктів.

При цьому російські військові суттєво збільшили інтенсивність боїв у Луганській області та намагаються просуватися у Бахмута. ЗСУ, своєю чергою, завдали ряд успішних ударів на півдні від Запоріжжя.

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