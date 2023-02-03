Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії за добу

За даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, українські військові ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські окупанти за добу, 2 лютого, збільшили обстріли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас Сили оборони відбили атаки в районах 10 населених пунктів.

При цьому російські військові суттєво збільшили інтенсивність боїв у Луганській області та намагаються просуватися у Бахмута. ЗСУ, своєю чергою, завдали ряд успішних ударів на півдні від Запоріжжя.

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