Війська РФ просунулися до Бахмута, а ЗСУ розбили склади окупантів на півдні: карти боїв

Російські військові суттєво збільшили інтенсивність боїв у Луганській області та намагаються просуватися у Бахмута. ЗСУ, у свою чергу, завдали ряд успішних ударів на півдні від Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: окупанти суттєво збільшили інтенсивність обстрілів

Російські та українські джерела припустили, що окупанти можуть готувати наступ у районі Сватового. Російські сили збільшили інтенсивність обстрілів. Джерела в РФ заявили, що ЗСУ стягнули війська в район Куп'янська у зв'язку з активізацією російських сил. Також повідомляється, що українські війська впроваджують диверсійно-розвідувальні групи біля Кисливки (25 км на північний захід від Сватового) для спостереження за російською присутністю у цьому районі.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ прагнуть порушити логістику, необхідну для майбутніх українських наступів, а також намагаються ізолювати територію між Куп'янськом та лінією фронту, щоб полегшити наступальні операції Росії на цій ділянці.

Також 2 лютого російські війська активізували наземні атаки у районі Кремінної. Збільшення інтенсивності боїв може свідчити, що російські війська створюють умови наступу у цій ділянці, але саме наступ, мабуть, ще розпочалося.

Донецький напрямок: війська РФ просуваються на північ від Бахмута

Російські війська продовжили атаки довкола Бахмута. Кадри з прив'язкою підтверджують, що російські війська поступово просуваються на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки (15 км на північний схід від Бахмута) та на північних околицях самого Бахмута.

Повідомляється, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються оточити Червону Гору з боку Парасковіївки (5 км на північ від Бахмута) та Благодатного та зміцнюються у міських районах на північній та східній околицях Бахмута.

Окупанти можуть спробувати використати просування на північ від Соледара як стартовий майданчик для наступу на північний схід у бік Сіверська. Російські війська, можливо, також намагаються закріпити свої позиції на північний схід від Бахмута, щоб створити ширшу ділянку обороноздатної місцевості, з якої вони можуть спробувати оточити Бахмут, просуваючись уздовж траси T1302.

Експерти ISW продовжать стежити за обстановкою на цій ділянці фронту, щоб визначити ознаки наміру або підтримати оточення Бахмута, або відкрити новий напрямок ударів на Сіверськ.

За словами російських блогерів, лінія фронту в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька) стабілізувалася і бої в цьому районі набули позиційного характеру.

Південний напрямок: ЗСУ продовжують знищувати склади та бази окупантів

ЗСУ продовжують завдавати ударів по місцях зосередження російських військ та логістики на півдні України. Джерела у соціальних мережах поширили кадри з геолокацією 2 лютого, на яких українські сили завдають ударів по російським зенітно-ракетним комплексам під Олешками Херсонської області, які, як повідомляється, належать 80-й окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту.

На кадрах, опублікованих 2 лютого, також помітні наслідки українського удару HIMARS по російському складу боєприпасів біля Новоукраїнки Запорізької області.