Самолет и более 800 оккупантов: Генштаб обновил потери России за сутки

По данным на утро пятницы, 3 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 840 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 870 военных. Также ВСУ сбили самолет и БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты за сутки, 2 февраля, увеличили обстрелы на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время Силы обороны отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.

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