Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії за добу
За даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, українські військові ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
- артилерійських систем - 2215 (+3) од,
- РСЗВ - 460 (+2) од,
- засоби ППО - 222 (+0) од,
- літаків - 294 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка - 200 (+2).
Як повідомлялось, російські окупанти за добу, 2 лютого, збільшили обстріли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас Сили оборони відбили атаки в районах 10 населених пунктів.
При цьому російські військові суттєво збільшили інтенсивність боїв у Луганській області та намагаються просуватися у Бахмута. ЗСУ, своєю чергою, завдали ряд успішних ударів на півдні від Запоріжжя.
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