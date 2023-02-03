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Самолет и более 800 оккупантов: Генштаб обновил потери России за сутки

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 08:09
Самолет и более 800 оккупантов: Генштаб обновил потери России за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 3 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 3 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 840 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 870 военных. Также ВСУ сбили самолет и БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 129870 (+840) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3215 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6388 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2215 (+3) ед,
  • РСЗО - 460 (+2) ед,
  • средства ПВО - 222 (+0) ед,
  • самолетов - 294 (+1) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1952 (+1),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5068 (+4) ед,
  • специальная техника - 202 (+2).

Как сообщалось, российские оккупанты за сутки, 2 февраля, увеличили обстрелы на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время Силы обороны отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.

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