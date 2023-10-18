Літак та майже 300 окупантів: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Загалом, війська РФ завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення, а також здійснили 799 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Проводить перегрупування. Там ЗСУ відбили 5 атак окупантів.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

У результаті бойової роботи ЗСУ знищено ворожий літак Су-25.

Воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ на цьому напрямку - мають частковий успіх південніше Роботиного.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1412 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 288 осіб, три окупанти потрапили в полон.

Також українські бійці знищили 16 одиниць військової техніки противника, зокрема:

5 ББМ;

4 артилерійських системи;

1 літак;

3 БПЛА;

2 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено один склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на північ від Кліщіївки на Донеччині та досягли успіху в напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки знизилася.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів.