Самолет и почти 300 оккупантов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.