Самолет и почти 300 оккупантов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В общем, войска РФ нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения, а также совершили 799 артобстрелов.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Проводит перегруппировку. Там ВСУ отразили 5 атак оккупантов.
На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее РаботиноЗапорожской области.
В результате боевой работы ВСУ уничтожен вражеский самолет Су-25.
Воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление на этом направлении - имеют частичный успех к югу от Работино.
Потери врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1412 огневых задач.
Общие потери врага составили 288 человек, три кафира попали в плен.
Также украинские бойцы уничтожили 16 единиц военной техники противника, в частности:
- 5 ББМ;
- 4 артиллерийские системы;
- 1 самолет;
- 3 БПЛА;
- 2 единицы автомобильной техники.
Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.
Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.