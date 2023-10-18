ЗСУ прорвали оборону росіян на північ від Кліщіївки та на захід від Вербового: карти боїв ISW

Українські війська просунулися на північ від Кліщіївки в Донецькій області та досягли успіху в напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 17 жовтня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 1,5 км на захід від Ягідного в напрямку Іванівки, приблизно за 20 км на південний схід від Куп’янська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки та Кислівки, а також в районі Стельмахівки та Надії (15 км на південний захід від Сватового).

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що війська РФ зосереджуються поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, намагаючись закріпити вигідні позиції перед настанням ускладнених погодних умов.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що 17 жовтня українські війська здійснили обмежені контратаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Декілька російських джерел стверджували, що українські сили намагаються витіснити російські війська з позицій навколо Куп’янська та біля Сватового.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Залізнянського.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного угруповання військ РФ нібито відбили 9 українських атак на Донецькому напрямку. 16 жовтня російські "воєкнори" заявили, що бої тривають поблизу Оріхово-Василівки і вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська прорвали російську оборону на північ від Кліщіївки, укомплектовану підрозділами 1428-го мотострілецького та 102-го мотострілецького полків (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ).

17 жовтня російські війська продовжили атакувати поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські сили контратакують поблизу Курдюмівки і перекидають туди резерви.

Машовець заявив, що частини 1428-го мотострілецького полку РФ 15 жовтня відступили від залізничної колії в районі Кліщіївки, а частини 4-ї мотострілецької бригади "ЛНР" відступили від залізничної колії в бік Одрадівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки та на південь від Тоненького. Українські військові відзначили, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ намагаються просунутися поблизу Спартака (4 км на південь від Авдіївки), але зазначив, що російські війська не просунулися на схід від Авдіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що війська РФ також атакували на південних підступах до Авдіївки, у напрямку Сіверного та біля Первомайського. Ще один російський "воєнкор" заявляв, що війська РФ "застрягли" на своїх позиціях біля Авдіївки та намагаються просуватися далі через українську оборону.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. У прес-службі Таврійського угруповання військ України заявили, що війська РФ посилили удари на Мар’їнському напрямку.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито відбили три українські атаки біля Старомайорського та на північний схід від Приютного. Російський агрегатор новин заявив, що 16 жовтня українські війська здійснили штурм біля Приютного, але не уточнив результат.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п’ять російських атак на південь від Золотої Ниви та Пречистівки. 16 жовтня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ намагалися покращити свої тактичні позиції поблизу Приютного та Новомайорського.

17 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили за підтримки бронетехніки просунулися до невизначеної позиції на північний захід від Вербового. Російський агрегатор новин теж заявив, що українські сили просунулися поблизу Вербового, але нібито не змогли закріпитися в цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південний захід від Новоданилівки, поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито відбили спробу українського десанту поблизу Козачих Лагерів (24 км на схід від Херсона) та Підстепного 16 та 17 жовтня.

Російські джерела стверджували, що українські сили вдарили по Скадовську (60 км на південь від Херсона) трьома ракетами HIMARS.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Салдо стверджував, що українські війська завдали удару по Скадовську нещодавно отриманими ракетами великої дальності, ймовірно, посилаючись на ATACMS, хоча ISW не спостерігало інших повідомлень про те, що цей удар було нанесено ATACMS.