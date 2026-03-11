Літак "Судного дня" низько кружляв над США: з'явилося відео

Літак близько двох годин виконував тренувальні заходи, зокрема імітував приземлення в міжнародному аеропорту Фресно-Йосеміті.

Представники аеропорту підтвердили, що літак здійснював польоти у районі летовища. Однак ті, хто опублікував фотографії літака, який низько летів над одним з невеликих містечок у Каліфорнії, назвали його присутність у повітряному просторі Сполучених Штатів "тривожною".

Що відомо про літак

Boeing E-6B Mercury – це літак-ретранслятор та стратегічний повітряний командний пункт. Він забезпечує живучість та довговічність повітряного управління, контролю та зв'язку між національним командуванням та стратегічними та нестратегічними силами США.

Літак може передавати повідомлення на підводні човни з ядерною зброєю під поверхнею океану, використовуючи дуже низькочастотну систему зв'язку з подвійними дротяними антенами.

Літак може знаходитися у повітрі до 7 днів завдяки можливості дозаправки прямо у польоті. Саме тому він може діяти як мобільний штаб у разі повного знищення наземної інфраструктури.

Історія Boeing E-6B

E-6В створений на базі комерційного Boeing 707. Загалом, він з'єднує вищих посадовців країни та ядерний арсенал Америки, дозволяючи президенту Сполучених Штатів та міністру оборони зв'язуватися з бомбардувальниками та ракетними шахтами.

Перший політ літак здійснив у жовтні 1998 року. Він здатний перевозити до 22 членів екіпажу. Повідомляється, що його розгортання триває три тижні.