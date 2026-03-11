Самолет "Судного дня" низко кружил над США: появилось видео

Самолет около двух часов выполнял тренировочные мероприятия, в частности имитировал приземление в международном аэропорту Фресно-Йосемити.

Представители аэропорта подтвердили, что самолет совершал полеты в районе аэропорта. Однако те, кто опубликовал фотографии самолета, который низко летел над одним из небольших городков в Калифорнии, назвали его присутствие в воздушном пространстве Соединенных Штатов "тревожным".

Вы видели это? Boeing E-6B Mercury, часто называемый 'самолетом Судного дня', был замечен кружащим вчера, совершающим имитационные посадки в международном аэропорту Фресно Йосемити, по словам наблюдателей.https://t.co/UJgJueqGJc pic.twitter.com/HjiqnmHNHw - FOX26 News (@KMPHFOX26) 9 марта 2026 года

Что известно о самолете

Boeing E-6B Mercury - это самолет-ретранслятор и стратегический воздушный командный пункт. Он обеспечивает живучесть и долговечность воздушного управления, контроля и связи между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.

Самолет может передавать сообщения на подводные лодки с ядерным оружием под поверхностью океана, используя очень низкочастотную систему связи с двойными проволочными антеннами.

Самолет может находиться в воздухе до 7 дней благодаря возможности дозаправки прямо в полете. Именно поэтому он может действовать как мобильный штаб в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.

История Boeing E-6B

E-6В создан на базе коммерческого Boeing 707. В общем, он соединяет высших должностных лиц страны и ядерный арсенал Америки, позволяя президенту Соединенных Штатов и министру обороны связываться с бомбардировщиками и ракетными шахтами.

Первый полет самолет совершил в октябре 1998 года. Он способен перевозить до 22 членов экипажа. Сообщается, что его развертывание длится три недели.