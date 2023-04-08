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Літак, ППО і 570 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: українські сили знищили вже близько 177 680 окупантів за час повномасштабної війни (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 570 окупантів. Також було знищено літак ворога та ще безліч різної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2727 (+5) од,
  • РСЗВ - 533 (+0) од,
  • засоби ППО - 282 (+1) од,
  • літаків - 307 (+1) од,
  • гелікоптерів - 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 304 (+0).

Нагадаємо, що українські військові за минулу добу на південному напрямку точними ударами ліквідували ворожий безпілотник, а також артустановку супротивника.

Також ми писали, що часом авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

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