Літак, ППО і 570 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 570 окупантів. Також було знищено літак ворога та ще безліч різної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що українські військові за минулу добу на південному напрямку точними ударами ліквідували ворожий безпілотник, а також артустановку супротивника.
Також ми писали, що часом авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.
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