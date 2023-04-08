Самолет, ПВО и 570 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 177 680 (+570) человек ликвидировано,

танков ‒ 3636 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2727 (+5) ед,

РСЗО - 533 (+0) ед,

средства ПВО - 282 (+1) ед,

самолетов - 307 (+1) ед,

вертолетов - 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,

специальная техника - 304 (+0).

Напомним, что украинские военные за минувшие сутки на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.

Также мы писали, что авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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