Самолет, ПВО и 570 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 570 оккупантов. Также был уничтожен самолет врага и еще множество разной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские военные за минувшие сутки на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.
Также мы писали, что авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
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