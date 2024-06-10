Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 519750 (+1190) осіб ліквідовано;

танків - 7879 (+10) од;

бойових броньованих машин - 15144 (+13) од.;

артилерійських систем - 13644 (+51) од.;

РСЗВ - 1098 (+1) од.;

засоби ППО - 837 (+1) од.;

літаків - 358 (+1) од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11010 (+28) од.;

крилатих ракет - 2278 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18618 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2267 (+14) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у звіті Генштабу ЗСУ щодо оперативної обстановки протягом доби 9 червня і станом на пізній вечір вказувалося, що на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано уражень по 3 районах зосередження особового складу та військової техніки, засобу ППО, 2 засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та по складу БК ворога.