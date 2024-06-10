Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Українські захисники за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення зросли до близько 519 750 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак, 10 танків та 51 артсистему противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше у звіті Генштабу ЗСУ щодо оперативної обстановки протягом доби 9 червня і станом на пізній вечір вказувалося, що на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано уражень по 3 районах зосередження особового складу та військової техніки, засобу ППО, 2 засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та по складу БК ворога.
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