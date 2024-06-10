Самолет, более 50 артсистем и почти 1200 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1190 российских оккупантов, таким образом, общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения возросли до около 519 750 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 1 самолет, 10 танков и 51 артсистему противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в отчете Генштаба ВСУ по оперативной обстановке в течение суток 9 июня и по состоянию на поздний вечер указывалось, что на фронте произошло 73 боевых столкновений.
Также в военном командовании рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ были нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава и военной техники, средству ПВО, 2 средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и по составу БК врага.
Добавим, вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в РФ на аэродроме "Ахтубинск" был поражен новейший самолет Су-57, являющийся гордостью страны-агрессора.
Однако позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что по обновленным данным пораженных истребителей Су-57 на этом объекте могло быть два.
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