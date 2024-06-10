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Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Понеділок 10 червня 2024 07:52
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Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення зросли до близько 519 750 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак, 10 танків та 51 артсистему противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 519750 (+1190) осіб ліквідовано;
  • танків - 7879 (+10) од;
  • бойових броньованих машин - 15144 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 13644 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1098 (+1) од.;
  • засоби ППО - 837 (+1) од.;
  • літаків - 358 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11010 (+28) од.;
  • крилатих ракет - 2278 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18618 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2267 (+14) од.

Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у звіті Генштабу ЗСУ щодо оперативної обстановки протягом доби 9 червня і станом на пізній вечір вказувалося, що на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано уражень по 3 районах зосередження особового складу та військової техніки, засобу ППО, 2 засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та по складу БК ворога.

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