Самолет, более 50 артсистем и почти 1200 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1190 российских оккупантов, таким образом, общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения возросли до около 519 750 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 1 самолет, 10 танков и 51 артсистему противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 519750 (+1190) человек ликвидировано;

танков - 7879 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 13644 (+51) ед.;

РСЗО - 1098 (+1) ед.;

средства ПВО - 837 (+1) ед.;

самолетов - 358 (+1) ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28) ед.;

крылатых ракет - 2278 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед.;

специальной техники - 2267 (+14) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в отчете Генштаба ВСУ по оперативной обстановке в течение суток 9 июня и по состоянию на поздний вечер указывалось, что на фронте произошло 73 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ были нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава и военной техники, средству ПВО, 2 средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и по составу БК врага.

Добавим, вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в РФ на аэродроме "Ахтубинск" был поражен новейший самолет Су-57, являющийся гордостью страны-агрессора.

Однако позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что по обновленным данным пораженных истребителей Су-57 на этом объекте могло быть два.