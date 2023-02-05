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Літак, понад 5 тисяч росіян, 6 ППО та десятки техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів

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Україна, Неділя 05 лютого 2023 14:07
Літак, понад 5 тисяч росіян, 6 ППО та десятки техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 30 січня по 5 лютого, українські військові ліквідували 5130 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, шість систем ППО та 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 30.01-05.02 орієнтовно склали:

  • особового складу 5130 осіб ліквідовано,
  • танків - 23 од.,
  • бойових броньованих машин - 39 од.,
  • артилерійських систем - 31 од.,
  • РСЗВ - 7 од.,
  • засобів ППО - 6 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 од,
  • спеціальної техніки - 4.

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 5 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.

Зазначимо, 5 лютого стало відомо, що прикордонники "приземлили" російський дрон у Донецькій області. Ворожий безпілотник коригував артилерію окупантів.

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