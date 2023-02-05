Літак, понад 5 тисяч росіян, 6 ППО та десятки техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів

За тиждень, з 30 січня по 5 лютого, українські військові ліквідували 5130 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, шість систем ППО та 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 5 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.

Зазначимо, 5 лютого стало відомо, що прикордонники "приземлили" російський дрон у Донецькій області. Ворожий безпілотник коригував артилерію окупантів.

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