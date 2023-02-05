Самолет, более 5 тысяч россиян, 6 ПВО и десятки техники: потери РФ в Украине за 7 дней
За неделю, с 30 января по 5 февраля, украинские военные ликвидировали 5130 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, шесть систем ПВО и 11 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 30.01-05.02 ориентировочно составили:
- личного состава 5130 человек ликвидировано,
- танков - 23 ед,
- боевых бронированных машин - 39 ед,
- артиллерийских систем - 31 ед,
- РСЗО - 7 ед,
- средств ПВО - 6 ед,
- самолетов - 1 ед,
- вертолетов - 0 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11,
- крылатых ракет – 0,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 ед,
- специальной техники - 4.
Напомним, по данным на утро воскресенья, 5 февраля, ВСУ ликвидировали в сутки 700 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.
Отметим, 5 февраля стало известно, что пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.
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