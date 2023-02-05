Самолет, более 5 тысяч россиян, 6 ПВО и десятки техники: потери РФ в Украине за 7 дней

За неделю, с 30 января по 5 февраля, украинские военные ликвидировали 5130 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, шесть систем ПВО и 11 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Напомним, по данным на утро воскресенья, 5 февраля, ВСУ ликвидировали в сутки 700 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.

Отметим, 5 февраля стало известно, что пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.

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