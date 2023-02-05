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Дві ППО та 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

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Україна, Неділя 05 лютого 2023 08:56
Дві ППО та 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 5 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 5 лютого, українські військові ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2226 (+6) од,
  • РСЗВ - 460 (+0) од,
  • засоби ППО - 227 (+2) од,
  • літаків - 294 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+2),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5091 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 203 (+0).

Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. ЗСУ 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, наступ росіян під Донецьком сповільнився, а ЗСУ можуть готувати локалізований контрнаступ навколо Вугледару.

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