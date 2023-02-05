Дві ППО та 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні
За даними на ранок неділі, 5 лютого, українські військові ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6405 (+11) од,
- артилерійських систем - 2226 (+6) од,
- РСЗВ - 460 (+0) од,
- засоби ППО - 227 (+2) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+2),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5091 (+10) од,
- спеціальна техніка - 203 (+0).
Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. ЗСУ 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Крім того, наступ росіян під Донецьком сповільнився, а ЗСУ можуть готувати локалізований контрнаступ навколо Вугледару.
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