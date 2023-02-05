Дві ППО та 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

За даними на ранок неділі, 5 лютого, українські військові ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. ЗСУ 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, наступ росіян під Донецьком сповільнився, а ЗСУ можуть готувати локалізований контрнаступ навколо Вугледару.

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