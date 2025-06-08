Тульську область РФ атакували дрони: у районі хімкомбінату "Азот" виникла пожежа

У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА, після чого почалася пожежа на хімвиробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно з публікаціями, приблизно о 23:35 низка каналів писали про звуки вибухів у Новомосковську. За інформацією SHOT, жителі чули від 5 до 8 вибухів над містом.

"У небі виблискують спалахи в деяких районах міста. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Також тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків введено в аеропорту Калуги", - йшлося в публікації.

Незабаром очевидці стали стверджувати, що невідомі дрони атакували хімічне підприємство "Азот". Після атаки там почалася пожежа, а в соцмережах з'явилися фото.

Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.