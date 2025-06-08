Тульську область РФ атакували дрони: у районі хімкомбінату "Азот" виникла пожежа
У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА, після чого почалася пожежа на хімвиробництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Згідно з публікаціями, приблизно о 23:35 низка каналів писали про звуки вибухів у Новомосковську. За інформацією SHOT, жителі чули від 5 до 8 вибухів над містом.
"У небі виблискують спалахи в деяких районах міста. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Також тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків введено в аеропорту Калуги", - йшлося в публікації.
Незабаром очевидці стали стверджувати, що невідомі дрони атакували хімічне підприємство "Азот". Після атаки там почалася пожежа, а в соцмережах з'явилися фото.
Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.
Друга атака за 2 тижні
Нагадаємо, вранці 24 травня хімічне підприємство "Азот" теж атакували дрони. На об'єкті теж фіксували пожежу.
Перед цим очільник регіону повідомив, що в місті було атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, і троє людей постраждали.
"Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють", - ішлося в публікації.
Уранці голова Центру протидії інформації Андрій Коваленко повідомив, що удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт. Зокрема, підприємство виробляє кілька хімічних речовин, які можуть використовуватися у військових цілях. Серед таких:
- аміачна селітра - компонент для вибухових речовин;
- метанол - сировина для виготовлення ракетного палива;
- аргон - газ, який використовують у металургії для зварювання та термообробки металів, що застосовуються в оборонній промисловості.
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