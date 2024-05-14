Літак, понад 10 танків та 1400 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів, і відтак загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 485430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак та 11 танків ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.05.24 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.
Також у військовому командуванні повідомили, що загалом на фронті із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.
Нагадаємо також, що станом на ранок 13 травня загальні втрати ворожої армії з початку повномасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 484 030 солдатів. Так, воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, а також знищили 31 танк та 42 ББМ противника.
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