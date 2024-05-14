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Самолет, более 10 танков и 1400 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1400 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 485430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 1 самолет и 11 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 485430 (+1400) человек ликвидировано;
  • танков - 7496 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед.;
  • артиллерийских систем - 12515 (+28) ед.;
  • РСЗО - 1070 ед.;
  • средства ПВО - 798 (+1) ед.;
  • самолетов - 351 (+1) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49) ед.;
  • крылатые ракеты - 2197 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед;
  • специальная техника - 2054 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага. Воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.

Также в военном командовании сообщили, что всего на фронте с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Напомним также, что по состоянию на утро 13 мая общие потери вражеской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до 484 030 солдат. Так, воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, а также уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.

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