Самолет, более 10 танков и 1400 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1400 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 485430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 1 самолет и 11 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага. Воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.
Также в военном командовании сообщили, что всего на фронте с начала суток произошло 148 боевых столкновений.
Напомним также, что по состоянию на утро 13 мая общие потери вражеской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до 484 030 солдат. Так, воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, а также уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.
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