Ще 31 танк та понад 1700 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Українські захисники за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 484 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 31 танк та 42 ББМ противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 484030 (+1740) осіб ліквідовано;
- танків - 7485 (+31) од.;
- бойових броньованих машин - 14417 (+42) од.;
- артилерійських систем - 12487 (+15) од.;
- РСЗВ - 1070 (+4) од.;
- засоби ППО - 797 од.;
- літаків - 350 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9936 (+26) од.;
- крилаті ракети - 2197 (+3) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16878 (+59) од.;
- спеціальна техніка - 2048 (+6) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ сьогодні, 13 травня, після опівночі повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні зазначили, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.
Додамо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня вказувалося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.
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