Літак з Пашиняном не приземлився у Москві через масовану атаку дронів

Що відомо про атаку на Москву

У ніч на 11 грудня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, зокрема дрони летіли й на Москву. Мер Сергій Собянін із вечора 10 грудня до ранку 11-го звітував про нібито збиті безпілотники над російською столицею та нарахував загалом 32 дрони. Про реальні наслідки він традиційно умовчав, заявляючи лише про "падіння уламків".

Через обмеження повітряного простору російський Аерофлот оголосив про перенесення та скасування частини рейсів.

Чотири московські аеропорти - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський - по черзі запроваджували обмеження.

За даними російських ЗМІ, у результаті в ніч на 11 грудня в московських аеропортах затримали понад 170 рейсів.

Значну частину літаків переорієнтували на аеропорт Пулково. Два міжнародні рейси майже півтори години кружляли над Володимирською областю: один борт відправили до Петербурга, інший залишався в очікуванні "вікна" у повітрі.

Тим часом у Внуково пасажири зустрічали ранок прямо в терміналі - люди розкладали каремати, коробки та займали лави, проводячи ніч в аеропорту.