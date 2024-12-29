Літак з пасажирами аварійно сів у Норвегії (фото, відео)

Авіакатастрофи з літаками в світі за останній час

Як повідомлялось раніше, у Канаді загорівся літак Air Canada під час приземлення. Він вдарився крилом об злітно-посадкову смугу. Літак, що виконував рейс AC2259 авіакомпанії Air Canada PAL Airlines, летів із Сент-Джонса до Галіфакса.

Крім того, 29 грудня у Південній Кореї розбився літак. Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії. Більшість людей, які перебували в літаку (175 пасажирів і 6 членів екіпажу), загинули.

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