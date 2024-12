В Канаді загорівся літак (відео)

Як пише видання, в аеропорту Галіфакса (Канада) приземлився літак зі зламаним шасі. В результаті цього крило зачепило злітно-посадкову смугу, що спричинило пожежу. Наразі аеропорт закритий.

Літак, що виконував рейс AC2259 авіакомпанії Air Canada PAL Airlines, летів із Сент-Джонса до Галіфакса. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn