В Канаді загорівся літак (відео)

Літак Air Canada вдарився крилом об злітно-посадкову смугу у Канаді під час приземлення. Після цього борт загорівся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Republic .

JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire The airport is currently CLOSED. This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

Літак, що виконував рейс AC2259 авіакомпанії Air Canada PAL Airlines, летів із Сент-Джонса до Галіфакса. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Як пише видання, в аеропорту Галіфакса (Канада) приземлився літак зі зламаним шасі. В результаті цього крило зачепило злітно-посадкову смугу, що спричинило пожежу. Наразі аеропорт закритий.

Авіакатастрофи у Південній Кореї та Казахстані

Останніми днями сталися дві авіакатастрофи. Так, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак. Авіалайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії. На борту перебували 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. За останніми даними через авіакатастрофу у Південній Кореї загинули 179 людей, двом вдалося вижити.

Крім того, 25 грудня недалеко від Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного. На борту перебували 67 осіб, зокрема 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Загинули 38 осіб. Детальніше про те, що ж сталося з пасажирським літаком Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), читайте в матеріалі РБК-Україна.

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