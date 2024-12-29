Самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (фото, видео)

Авиакатастрофы с самолетами в мире за последнее время

Как сообщалось ранее, в Канаде загорелся самолет Air Canada во время приземления. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс.

Кроме того, 29 декабря в Южной Корее разбился самолет. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. Большинство людей, находившихся в самолете (175 пассажиров и 6 членов экипажа), погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.