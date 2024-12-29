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Самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (фото, видео)

Фото: самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (vg.no)
Автор: Наталия Гурковская

Пассажирский самолет, следовавший из Осло в Амстердам, совершил вынужденную посадку в норвежском аэропорту Торп. На борту находились более 180 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

176 пассажиров и шесть членов экипажа, - ред)

 

Авиакатастрофы с самолетами в мире за последнее время

Как сообщалось ранее, в Канаде загорелся самолет Air Canada во время приземления. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс.

Кроме того, 29 декабря в Южной Корее разбился самолет. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. Большинство людей, находившихся в самолете (175 пассажиров и 6 членов экипажа), погибли.

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